«Манчестер Юнайтед» готовит 5 трансферов в июле

«Манчестер Юнайтед» готовит к осуществлению сразу пять трансферов в июле, сообщает Manchester Evening News.
Издание сообщает, что первого новичка манкунианцы планируют представить уже на этой неделе, а остальные трансферы завершить в течение июля, до конца предсезонного турне команды по Таиланду и Австралии.
Ранее полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен дал устное согласие на переход в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Эриксен изъявил желание играть за «Манчестер Юнайтед» и готов заключить с ними трёхлетний контракт. Осталось лишь пройти медицинский осмотр и окончательно оформить контракт.
Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор.
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