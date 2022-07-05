Романо: «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Эриксеном

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал в социальной сети, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».



По информации журналиста, о трансфере объявят в ближайшие часы.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит к осуществлению сразу пять трансферов в июле.



Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.

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