Романо: «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с Эриксеном

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал в социальной сети, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
По информации журналиста, о трансфере объявят в ближайшие часы.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит к осуществлению сразу пять трансферов в июле.
Напомним, Кристиан Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.
- 5 июля 2022
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