Московское «Динамо» хочет приобрести полузащитника «Атлетико Минейро»

Полузащитник бразильского «Атлетико Минейро» Рубенс Диас может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщается в твиттер-аккаунте Mercado da bola.

По сведениям источника, представитель российского клуба находится в Бразилии для проведения переговоров о возможном трансфере футболиста.

Сообщается, что сумма сделки в случае её согласования может составить порядка € 6 млн, однако «Атлетико» не владеет всеми правами на футболиста.

21-летний Рубенс Диас выступает преимущественно на позиции левого полузащитника. Футболист является воспитанником «Атлетико Минейро».

В завершившемся сезоне Диас провёл за клуб 22 матча в чемпионате Бразилии, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Карпин опроверг информацию о том, что контактировал с «Динамо».