Вендел может уйти из «Зенита», письмо Грайнер Байдену. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел близок к уходу из клуба, американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую задержали в России, написала письмо президенту США Джо Байдену, ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела.
2. Бриттни Грайнер написала письмо Джо Байдену с просьбой освободить её.
3. ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче предсезонного турнира.
4. «Боже, что же они с ним сделали». Тарасова высказалась о ситуации с хоккеистом Федотовым.
5. Источник: всемирно известного игрока из АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании.
6. Федотов высказался о трёх поражениях в товарищеских играх с момента назначения в ЦСКА.
7. 36-летний Рафаэль Надаль одержал убедительную победу в 1/8 финала Уимблдона-2022.
8. «МЮ» готов продать Криштиану Роналду при одном условии.
9. Организаторы Уимблдона подали апелляцию на штраф WTA за отстранение российских игроков.
10. Марио Фернандес может перейти в «Атлетико Паранаэнсе».
- 5 июля 2022
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