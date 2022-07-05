Вендел может уйти из «Зенита», письмо Грайнер Байдену. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел близок к уходу из клуба, американская баскетболистка Бриттни Грайнер, которую задержали в России, написала письмо президенту США Джо Байдену, ЦСКА уступил «Нижнему Новгороду». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» о переходе Вендела.

2. Бриттни Грайнер написала письмо Джо Байдену с просьбой освободить её.

3. ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче предсезонного турнира.

4. «Боже, что же они с ним сделали». Тарасова высказалась о ситуации с хоккеистом Федотовым.

5. Источник: всемирно известного игрока из АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании.

6. Федотов высказался о трёх поражениях в товарищеских играх с момента назначения в ЦСКА.

7. 36-летний Рафаэль Надаль одержал убедительную победу в 1/8 финала Уимблдона-2022.

8. «МЮ» готов продать Криштиану Роналду при одном условии.

9. Организаторы Уимблдона подали апелляцию на штраф WTA за отстранение российских игроков.

10. Марио Фернандес может перейти в «Атлетико Паранаэнсе».