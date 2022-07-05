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Пайет и капитан женской сборной Франции удостоены национального ордена

Пайет и капитан женской сборной Франции удостоены национального ордена
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Французский полузащитник Димитри Пайет и капитан женской сборной Франции по футболу Венди Ренар удостоены национального ордена «За заслуги».

Орденом могут быть награждены французские граждане, за значительные гражданские и военные заслуги, в то же время недостаточные для награждения орденом Почётного легиона.

Решение о награждении принимает премьер-министр Франции, являющийся Гроссмейстером ордена, по представлениям правительства.

Орден заслуг является четвёртой по значимости наградой Франции после ордена Почётного легиона, ордена Освобождения и Военной медали.

Пайет в минувшем сезоне принял участие в 46 матчах за «Марсель». За этот промежуток ему удалось 16 раз поразить ворота соперников и 13 раз отдать голевые передачи партнёрам по команде. Также он заработал 7 жёлтых карточек. Всего на поле в этом сезоне он провёл 3730 минут.

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