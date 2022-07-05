Пайет и капитан женской сборной Франции удостоены национального ордена

Французский полузащитник Димитри Пайет и капитан женской сборной Франции по футболу Венди Ренар удостоены национального ордена «За заслуги».



Орденом могут быть награждены французские граждане, за значительные гражданские и военные заслуги, в то же время недостаточные для награждения орденом Почётного легиона.



Решение о награждении принимает премьер-министр Франции, являющийся Гроссмейстером ордена, по представлениям правительства.



Орден заслуг является четвёртой по значимости наградой Франции после ордена Почётного легиона, ордена Освобождения и Военной медали.

Пайет в минувшем сезоне принял участие в 46 матчах за «Марсель». За этот промежуток ему удалось 16 раз поразить ворота соперников и 13 раз отдать голевые передачи партнёрам по команде. Также он заработал 7 жёлтых карточек. Всего на поле в этом сезоне он провёл 3730 минут.