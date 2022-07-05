Пайет и капитан женской сборной Франции удостоены национального ордена

Французский полузащитник Димитри Пайет и капитан женской сборной Франции по футболу Венди Ренар удостоены национального ордена «За заслуги».
Орденом могут быть награждены французские граждане, за значительные гражданские и военные заслуги, в то же время недостаточные для награждения орденом Почётного легиона.
Решение о награждении принимает премьер-министр Франции, являющийся Гроссмейстером ордена, по представлениям правительства.
Орден заслуг является четвёртой по значимости наградой Франции после ордена Почётного легиона, ордена Освобождения и Военной медали.
Пайет в минувшем сезоне принял участие в 46 матчах за «Марсель». За этот промежуток ему удалось 16 раз поразить ворота соперников и 13 раз отдать голевые передачи партнёрам по команде. Также он заработал 7 жёлтых карточек. Всего на поле в этом сезоне он провёл 3730 минут.
- 5 июля 2022
-
09:27
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:01
-
07:53
-
07:43
-
07:21
-
07:12
-
06:52
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40
-
05:39
-
05:23
-
05:09
-
05:03
-
04:28
-
04:12
-
03:13
-
02:51
-
01:54
-
01:35
-
01:19
-
01:04
-
00:51