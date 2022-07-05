Яна Рудковская поддержала Шакиру в конфликте с Пике

Российский музыкальный продюсер и совладелица школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала конфликт певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике, вызванного разногласиями по поводу места проживания их детей. Рудковская поддержала певицу, сравнив её ситуацию со своей.
«Прям как у меня история 15 лет назад! Певица захотела переехать с сыновьями в Майами, где у неё живут родственники, а вот футболист-изменщик против. Ему хочется чтобы дети проживали с ним в Каталонии. У меня вопрос. Какие доводы он будет приводить в суде чтобы получить полную опеку? С кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам!? Ну ладно был бы пай-папа, а Шакира — изменщица и загульная!? Тогда можно было ещё мотив и логику понять! А так? Очередной испанский Батурин! Всем сердцем буду переживать за Шакиру!» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.
Напомним, что у бывшей пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет). Сама Яна Рудковская, по ее словам, была в похожей ситуации, когда разводилась российским бизнесменом Виктором Батуриным.
- 5 июля 2022
-
09:27
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:01
-
07:53
-
07:43
-
07:21
-
07:12
-
06:52
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40
-
05:39
-
05:23
-
05:09
-
05:03
-
04:28
-
04:12
-
03:13
-
02:51
-
01:54
-
01:35
-
01:19
-
01:04
-
00:51