Яна Рудковская поддержала Шакиру в конфликте с Пике

Российский музыкальный продюсер и совладелица школы фигурного катания «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала конфликт певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике, вызванного разногласиями по поводу места проживания их детей. Рудковская поддержала певицу, сравнив её ситуацию со своей.

«Прям как у меня история 15 лет назад! Певица захотела переехать с сыновьями в Майами, где у неё живут родственники, а вот футболист-изменщик против. Ему хочется чтобы дети проживали с ним в Каталонии. У меня вопрос. Какие доводы он будет приводить в суде чтобы получить полную опеку? С кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам!? Ну ладно был бы пай-папа, а Шакира — изменщица и загульная!? Тогда можно было ещё мотив и логику понять! А так? Очередной испанский Батурин! Всем сердцем буду переживать за Шакиру!» — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Напомним, что у бывшей пары двое детей: Милан (9 лет) и Саша (6 лет). Сама Яна Рудковская, по ее словам, была в похожей ситуации, когда разводилась российским бизнесменом Виктором Батуриным.