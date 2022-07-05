Талалаев: Уткин – очень серьёзный. Редко в таком возрасте встречаешь столь зрелого игрока

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высоко оценил способности полузащитника Даниила Уткина, который в прошлом сезоне выступал за грозненскую команду на правах аренды. Права на Уткина принадлежали «Краснодару», но позже он перешёл в «Ростов».

«Уткин — очень серьёзный. Редко в таком возрасте встречаешь такого зрелого игрока. Начиная от подсчета калорийности пищи, заканчивая реакцией на замечания тренера. Постоянно прогрессирует, заслуживает места в сборной. Желаю ему удачи!» — сказал Талалаев в интервью «Чемпионату».

Напомним, прошлый сезон Уткин провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, забил девять голов и отдал три результативные передачи. За основную команду «Краснодара» Уткин выступал с 2018 года. Летом нынешнего года Даниил стал игроком «Ростова».

Даниил Уткин занял 8 место в Рейтинге лучших молодых футболистов России. Полный список здесь: