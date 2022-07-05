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«Химки» сыграли вничью с «Велесом»

«Химки» сыграли вничью с «Велесом»
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Вчера, 4 июня, подмосковные «Химки» провели товарищеский матч с московским «Велесом», представляющим ФНЛ. Встреча окончилась со счётом 0:0.

Матч прошёл на стадионе «Родина» в Химках без зрителей. Игра была перенесена на более позднее время из-за жары и состоялась в 19:00.

Первый и второй тайм подопечные Сергея Юрана провели двумя разными составами.

На 86-й минуте был удалён один из игроков «Велеса».

Во время матча на поле в составе «Химок» появились недавно присоединившиеся к команде на сборе белорусский полузащитник Денис Гречихо и ивуарийский опорник Роман Гбане. Также в игре был задействован лучший бомбардир состава красно-чёрных до 19 лет в прошлом сезоне Тимур Галимзянов.

Следующий товарищеский матч подмосковная команда проведёт в пятницу, 8 июля, с «Сочи».

Напомним, первый матч нового сезона РПЛ «Химки» дома сыграют с петербургским «Зенитом» 15 июля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
04 июля 2022, понедельник. 19:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
0 : 0
Велес
Москва, Россия
Удаления: нет / – 86'
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