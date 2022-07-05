«Химки» сыграли вничью с «Велесом»

Вчера, 4 июня, подмосковные «Химки» провели товарищеский матч с московским «Велесом», представляющим ФНЛ. Встреча окончилась со счётом 0:0.
Матч прошёл на стадионе «Родина» в Химках без зрителей. Игра была перенесена на более позднее время из-за жары и состоялась в 19:00.
Первый и второй тайм подопечные Сергея Юрана провели двумя разными составами.
На 86-й минуте был удалён один из игроков «Велеса».
Во время матча на поле в составе «Химок» появились недавно присоединившиеся к команде на сборе белорусский полузащитник Денис Гречихо и ивуарийский опорник Роман Гбане. Также в игре был задействован лучший бомбардир состава красно-чёрных до 19 лет в прошлом сезоне Тимур Галимзянов.
Следующий товарищеский матч подмосковная команда проведёт в пятницу, 8 июля, с «Сочи».
Напомним, первый матч нового сезона РПЛ «Химки» дома сыграют с петербургским «Зенитом» 15 июля.
- 5 июля 2022
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