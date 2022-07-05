Осинькин единственным из тренеров РПЛ включил Бека-Бека в топ-5 молодых игроков сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин стал единственным специалистом, который включил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в топ-5 молодых игроков сезона РПЛ.
На первое место в рейтинге лучших молодых игроков Осинькин поставил Арсена Захаряна из «Динамо». Вторую строчку в его топ-5 занял лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ Гамид Агаларов («Уфа»). Замыкает тройку лидеров Наиль Умяров из «Спартака».
«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбор Игоря Осинькина:
1. Арсен Захарян.
2. Гамид Агаларов.
3. Наиль Умяров.
4. Алексис Бека-Бека.
5. Александр Коваленко.
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
- 5 июля 2022
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