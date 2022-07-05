Карпин не включил Агаларова в топ-5 молодых футболистов сезона в РПЛ

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Примечательно, что Карпин не включил в рейтинг лучших молодых игроков нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, который стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Первое место в списке Валерия Карпина занял Арсен Захарян из «Динамо». При этом три футболиста в топ-5 Карпина являются представителями «Ростова».

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Валерия Карпина:

1. Арсен Захарян.

2. Данила Прохин.

3. Константин Тюкавин.

4. Виктор Мелёхин.

5. Андрей Лангович.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.