Защитник Лукас Васкес рассказал главный секрет работы Карло Анчелотти

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес рассказал, в чём секрет работы главного тренера Карло Анчелотти и что помогает ему поддерживать хороший микроклимат в команде.

«Я буду честен. Его секрет в том, что он хороший человек, у него очень доброе сердце. Это его самый большой секрет», — приводит слова Лукаса Васкеса испанское издание AS.

Лукас Васкес является воспитанником мадридской команды. В составе «сливочных» он трижды становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Суперкубке Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, дважды одерживал победу в Суперкубке УЕФА и дважды становился победителем Клубного чемпионата мира.

Контракт с мадридским «Реалом» действует до 2024 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.