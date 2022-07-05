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Защитник Лукас Васкес рассказал главный секрет работы Карло Анчелотти

Защитник Лукас Васкес рассказал главный секрет работы Карло Анчелотти
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Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес рассказал, в чём секрет работы главного тренера Карло Анчелотти и что помогает ему поддерживать хороший микроклимат в команде.

«Я буду честен. Его секрет в том, что он хороший человек, у него очень доброе сердце. Это его самый большой секрет», — приводит слова Лукаса Васкеса испанское издание AS.

Лукас Васкес является воспитанником мадридской команды. В составе «сливочных» он трижды становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Суперкубке Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов УЕФА, дважды одерживал победу в Суперкубке УЕФА и дважды становился победителем Клубного чемпионата мира.

Контракт с мадридским «Реалом» действует до 2024 года. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

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