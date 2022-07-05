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В «Химках» отреагировали на новость, что ЦСКА не будет подписывать контракт с Большаковым

В «Химках» отреагировали на новость, что ЦСКА не будет подписывать контракт с Большаковым
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Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость, что защитник подмосковной команды Кирилл Большаков не будет подписывать контракт с ЦСКА.

«Кирилл так и так игрок «Химок». В ЦСКА он был на просмотре. Если он не подошёл по каким-либо причинам, значит будет дальше играть в «Химках». Предметно его переход не обсуждался. Была заинтересованность, раз игрок был на сборе, но не более того», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее портал Metaratings сообщал, что ЦСКА не будет подписывать контракт с 22-летним Большаковым, который находился у «армейцев» на просмотре. По информации сайта, тренерский штаб московского клуба не устроил уровень игры футболиста, было отмечено, что он ещё не готов выступать в Премьер-Лиге.

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