«Милан» сделал предложение «Брюгге» о покупке молодого нападающего

Действующий чемпион Италии «Милан» сделал предложение о покупке бельгийского нападающего «Брюгге» Шарля Де Кетеларе в размере € 20 млн. Об этом сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Милан» сделал предложение в размере € 20 млн, однако бельгийская сторона настаивает на большей сумме трансфера, аргументируя это конкуренцией со стороны английского «Лидс Юнайтед». Итальянский клуб в свою очередь не оставляет надежд подписать нападающего лондонского «Челси» Хакима Зиеша.
Шарль Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В нынешнем сезоне нападающий в 30 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал восемь голевых передач. Контракт бельгийца истекает в 2024 году. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 30 млн.
- 5 июля 2022
-
11:00
-
10:50
-
10:43
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
09:27
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:27
-
08:13
-
08:01
-
07:53
-
07:43
-
07:21
-
07:12
-
06:52
-
06:44
-
06:32
-
06:21
-
06:03
-
06:00
-
05:52
-
05:40