«Милан» сделал предложение «Брюгге» о покупке молодого нападающего

Действующий чемпион Италии «Милан» сделал предложение о покупке бельгийского нападающего «Брюгге» Шарля Де Кетеларе в размере € 20 млн. Об этом сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Милан» сделал предложение в размере € 20 млн, однако бельгийская сторона настаивает на большей сумме трансфера, аргументируя это конкуренцией со стороны английского «Лидс Юнайтед». Итальянский клуб в свою очередь не оставляет надежд подписать нападающего лондонского «Челси» Хакима Зиеша.

Шарль Де Кетеларе — воспитанник «Брюгге». В нынешнем сезоне нападающий в 30 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал восемь голевых передач. Контракт бельгийца истекает в 2024 году. Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет € 30 млн.