Бушманов назвал сильные качества полузащитника «Спартака» Игнатова

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о сильных качествах полузащитника основной команды красно-белых Михаила Игнатова.

«Миша Игнатов — игрок, умеющий принимать нестандартные решения в атаке. Может отдать тонкий последний пас, который точно станет неожиданным для соперника. Игнатов — мощным и высоким, но при этом остаётся достаточно подвижным футболистом. Да и забивать он умеет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ. С результатами голосования можно ознакомиться в материале: