Бушманов назвал сильные качества полузащитника «Спартака» Игнатова
Поделиться
Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о сильных качествах полузащитника основной команды красно-белых Михаила Игнатова.
«Миша Игнатов — игрок, умеющий принимать нестандартные решения в атаке. Может отдать тонкий последний пас, который точно станет неожиданным для соперника. Игнатов — мощным и высоким, но при этом остаётся достаточно подвижным футболистом. Да и забивать он умеет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, «Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ. С результатами голосования можно ознакомиться в материале:
Комментарии
- 5 июля 2022
-
14:07
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:35
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:40
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:15
Партнерский контент