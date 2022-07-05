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Бушманов назвал сильные качества полузащитника «Спартака» Игнатова

Бушманов назвал сильные качества полузащитника «Спартака» Игнатова
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Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о сильных качествах полузащитника основной команды красно-белых Михаила Игнатова.

«Миша Игнатов — игрок, умеющий принимать нестандартные решения в атаке. Может отдать тонкий последний пас, который точно станет неожиданным для соперника. Игнатов — мощным и высоким, но при этом остаётся достаточно подвижным футболистом. Да и забивать он умеет», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ. С результатами голосования можно ознакомиться в материале:

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