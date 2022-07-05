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Молодой защитник Аарон Хики перейдёт в «Брентфорд»

Молодой защитник Аарон Хики перейдёт в «Брентфорд»
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Шотландский защитник «Болоньи» Аарон Хики перейдёт в английский «Брентфорд» за € 22 млн. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Аарон Хики в ближайшие дни вылетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и заключить контракт с «Брентфордом». Сообщается, что Аарон подпишет контракт до 2027 года.

Ранее игроком интересовались лондонский «Арсенал», «Марсель», «Ньюкасл» и «Милан».

В минувшем сезоне Аарон Хики принял участие в 36 матчах, в которых смог забить пять голов и отдать одну голевую передачу. За сборную Шотландии Хики успел провести четыре матча.

Контракт шотландца с «Болоньей» действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего защитника в € 18 млн.

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