Родриго, Эдер Милитао и Винисиус продлят контракты с «Реалом»

Футболисты сборной Бразилии Родриго, Эдер Милитао и Винисиус Жуниор продлят контракты с мадридским «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, Винисиус подпишет соглашение до 2026 года, Милитао по новому контракту останется в стане «сливочных» до 2028 года. Также со ссылкой на испанского журналиста Марио Кортегана отмечается, что Родриго заключит соглашение до 2028 года.
Сумма отступных во всех трёх контрактах составит € 1 млрд.
На счету 21-летнего вингера Родриго в прошлом сезоне 49 матчей и 9 голов за «Реал». Портал Transfermarkt оценивает его в € 60 млн.
24-летний защитник Эдер Милитао провёл за «сливочных» в сезоне-2021/2022 50 игр, дважды отличившись. По оценке Transfermarkt, сейчас его стоимость составляет также € 60 млн.
21-летний нападающий Винисиус Жуниор в прошлом сезоне за 52 матча за мадридский клуб забил 22 мяча. Согласно Transfermarkt, стоимость футболиста равна € 100 млн.
- 5 июля 2022
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