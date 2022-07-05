Хесус Медина: я остаюсь в ЦСКА. В Москве чувствую себя безопасно

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина заявил, что останется в стане армейской команды на следующий сезон. По словам 25-летнего парагвайского футболиста, в Москве он чувствует себя безопасно. Кроме того, Медина отметил, что отстранение российских команд от еврокубков никак не сказывается на его профессиональной деятельности.
«Конечно, я остаюсь в ЦСКА на следующий сезон, этим летом не ухожу. Чувствую ли я себя в Москве безопасно? Да, конечно. Мне нравится Москва.
Сколько продлится бан России в еврокубках? Не знаю, это сложный вопрос. Мы, футболисты, должны работать. Я профессионал своего дела, и моя задача — выкладываться на тренировках.
Где уровень футбола выше – в МЛС или в РПЛ? Это абсолютно разные лиги. Российский футбол требует больше выносливости, нежели американский. Наверное, в МЛС легче играть, чем в РПЛ», — приводит слова Медины «РБ Спорт».
Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.
Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице по итогам Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Зенит» — для сине-бело-голубых это четвёртое золото подряд.
- 5 июля 2022
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