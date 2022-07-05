Акинфеев включил вратаря «Локомотива» Худякова в топ-3 молодых игроков сезона в РПЛ

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
На первое место в своём рейтинге Акинфеев поставил партнёра по ЦСКА Игоря Дивеева. На втором месте — перспективный голкипер «Локомотива» Даниил Худяков. Замыкает тройку лидеров Арсен Захарян из «Динамо».
«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбор Игоря Акинфеева:
1. Игорь Дивеев
2. Даниил Худяков
3. Арсен Захарян
4. Максим Мухин
5. Константин Тюкавин
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
- 5 июля 2022
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