Антон Шунин включил в топ-3 молодых игроков РПЛ двух футболистов «Динамо»

Голкипер и капитан московского «Динамо» Антон Шунин составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Примечательно, что первое и второе места в рейтинге молодых игроков по версии Шунина заняли игроки «Динамо» — Арсен Захарян и Константин Тюкавин соответственно. Замкнул тройку лидеров форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который стал лучшим бомбардиром РПЛ минувшего сезона.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Антона Шунина:

1. Арсен Захарян

2. Константин Тюкавин

3. Гамид Агаларов

4. Эдуард Сперцян

5. Кирилл Щетинин

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранных редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.