Защитник «Сочи» Родригао перейдёт в «Зенит». Условия трансфера согласованы

Защитник «Сочи» Родригао перейдёт в «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.



«Все условия трансферы и личного контракта с игроком обговорены. В ближайшее время трансфер будет оформлен», — добавил источник «Чемпионата»

Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Текущим летом «Зенит» уже подписал одного из лидеров «Сочи» — нападающего Матео Кассьерру.