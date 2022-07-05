«На какое-то время это станет проблемой». Широков — о возможном уходе Вендела из «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков высказался о возможном уходе из команды полузащитника Вендела. Ранее в СМИ появилась информация о том, что агент бразильца предложил его услуги «Наполи» и «Эвертону».

«Это была бы весомая потеря. По матчу с «Црвеной Звездой» это было видно. В первом тайме его не было, а во втором вышел — игра в центре поля поменялась значительно. Как по мне, у него отличная связка с Клаудиньо в центре была. На какое-то время это станет проблемой.

Вендела надо рассматривать в связке с Барриосом. Главное, чтобы Барриос не ушёл, если уйдёт Вендел. Либо искать какую-то замену. Сейчас не знаешь, что от людей ожидать. Будем надеяться, что не уйдёт. Второе — что «Зенит» найдёт замену», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.