Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к футболисту «Локомотива» Бека-Бека

В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к футболисту «Локомотива» Бека-Бека
Комментарии

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опреверг слухи о том, что им интересен французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.

«Фигурирует ли Бека-Бека в шорт листе «Аталанты»? Нет», — сказал Д'Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно стало известно, что полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в чемпионате Италии, в услугах 23-летнего француза была заинтересована «Аталанта».

В минувшем сезоне Бека-Бека провел 26 матчей, отметившись четырьмя голевыми передачами. Француз перешел в столичный клуб прошлым летом из «Кана», чьим воспитанником является игрок. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Новость по теме
Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека может перейти в «Аталанту»
35 лучших молодых футболистов России. Выбор главных тренеров и капитанов РПЛ 35 лучших молодых футболистов России. Выбор главных тренеров и капитанов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022