В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к футболисту «Локомотива» Бека-Бека

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опреверг слухи о том, что им интересен французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.

«Фигурирует ли Бека-Бека в шорт листе «Аталанты»? Нет», — сказал Д'Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно стало известно, что полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в чемпионате Италии, в услугах 23-летнего француза была заинтересована «Аталанта».

В минувшем сезоне Бека-Бека провел 26 матчей, отметившись четырьмя голевыми передачами. Француз перешел в столичный клуб прошлым летом из «Кана», чьим воспитанником является игрок. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.