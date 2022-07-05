В «Аталанте» опровергли информацию об интересе к футболисту «Локомотива» Бека-Бека
Поделиться
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико опреверг слухи о том, что им интересен французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека.
«Фигурирует ли Бека-Бека в шорт листе «Аталанты»? Нет», — сказал Д'Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, недавно стало известно, что полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в чемпионате Италии, в услугах 23-летнего француза была заинтересована «Аталанта».
В минувшем сезоне Бека-Бека провел 26 матчей, отметившись четырьмя голевыми передачами. Француз перешел в столичный клуб прошлым летом из «Кана», чьим воспитанником является игрок. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.
Новость по темеПолузащитник «Локомотива» Бека-Бека может перейти в «Аталанту»
Комментарии
- 5 июля 2022
-
12:40
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:18
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:45
-
11:39
-
11:28
-
11:25
-
11:20
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:50
-
10:43
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:13
-
10:05
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:45
-
09:39
-
09:27
-
09:05
-
09:00
Партнерский контент