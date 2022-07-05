Экс-защитник «Динамо» Евгеньев находится в расположении «Крыльев Советов»

Защитник Роман Евгеньев, контракт которого с московским «Динамо» истек 30 июня, находится в расположении «Крыльев Советов».

Роман Евгеньев находится в расположении «Крыльев Советов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



Защитник, который покинул «Динамо», прямо сейчас наблюдает за товарищеским матчем «Крыльев» с «Ахматом»

Напомним, Евгеньев является воспитанником московского клуба. Роман выступал за основной состав «Динамо» с 2018 года. Три раза футболист выводил команду с капитанской повязкой. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

В минувшем сезоне Роман сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.