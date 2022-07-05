Борис Ротенберг посетил академию «Сочи»
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Накануне дня рождения футбольного клуба «Сочи» их президент Борис Ротенберг посетил клубную академию.
«В Сочи очень хорошие условия для развития футбола. Поэтому мы сделали акцент на воспитание молодых ребят и на академию. Хотим, чтобы дети росли, видя те результаты, которые мы показываем в профессиональном спорте. Чтобы они понимали, что есть перспектива для развития», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Сочи».
Борис Романович посетил одну из тренировок в академии «Сочи» и пообщался с детьми после завершения занятия, а также поучаствовал в мастер-классе для воспитанников клуба.
Напомним, футбольный клуб «Сочи» был основан в июле 2018 года. В минувшем сезоне «Сочи» финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге с 56 очками.
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