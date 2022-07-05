Борис Ротенберг посетил академию «Сочи»

Накануне дня рождения футбольного клуба «Сочи» их президент Борис Ротенберг посетил клубную академию.

«В Сочи очень хорошие условия для развития футбола. Поэтому мы сделали акцент на воспитание молодых ребят и на академию. Хотим, чтобы дети росли, видя те результаты, которые мы показываем в профессиональном спорте. Чтобы они понимали, что есть перспектива для развития», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Сочи».

Борис Романович посетил одну из тренировок в академии «Сочи» и пообщался с детьми после завершения занятия, а также поучаствовал в мастер-классе для воспитанников клуба.

Напомним, футбольный клуб «Сочи» был основан в июле 2018 года. В минувшем сезоне «Сочи» финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге с 56 очками.