Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» после отпуска и готовится к новому сезону

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин вернулся во Флоренцию после летнего отпуска. Футболисты команды, включая Кокорина, уже начали проходить медосмотр – в ближайшее время команда отправится на тренировочный предсезонный сбор в Моэну.
«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт».
Ранее СМИ сообщали, что «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным.
Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе путёвку в Лигу конференций на следующий сезон.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона в клубе форвард сыграл в 11 матчах и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
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