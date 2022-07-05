Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины» после отпуска и готовится к новому сезону

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин вернулся во Флоренцию после летнего отпуска. Футболисты команды, включая Кокорина, уже начали проходить медосмотр – в ближайшее время команда отправится на тренировочный предсезонный сбор в Моэну.

«Кокорин вернулся во Флоренцию сегодня утром», — приводит слова Ди Франческо «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что «Фиорентина» ведёт переговоры о расторжении контракта с Кокориным.

Напомним, по итогам сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заняла седьмое место, набрав 62 очка, и гарантировала себе путёвку в Лигу конференций на следующий сезон.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона в клубе форвард сыграл в 11 матчах и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.