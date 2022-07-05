В «Манчестер Юнайтед» не уверены, что Роналду поедет на предсезонный тур

В «Манчестер Юнайтед» не уверены, что 37-летний португалец Криштиану Роналду отправится с командой на предсезонный тур в Австралию и Таиланд, сообщает Sky Sports.
«Красные дьяволы» вылетают в пятницу, 8 июля. Роналду сегодня вновь пропустил тренировку «МЮ». Он объясняет своё отсутствие «семейными обстоятельствами».
Футболист должен был присоединиться к команде ещё вчера, 4 июля, но он уже несколько дней продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии, чтобы поддерживать себя в форме.
Эта ситуация происходит на фоне адресованного клубу заявления Роналду о том, что он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае, если манкунианцам поступит подходящее предложение.
Желание Криштиану связано с тем, что последние годы своей карьеры он хочет провести, борясь за высочайшие награды, в том числе за победу в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед», занявший шестое место в АПЛ, в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.
- 5 июля 2022
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