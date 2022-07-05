Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Манчестер Юнайтед» не уверены, что Роналду поедет на предсезонный тур

В «Манчестер Юнайтед» не уверены, что Роналду поедет на предсезонный тур
Комментарии

В «Манчестер Юнайтед» не уверены, что 37-летний португалец Криштиану Роналду отправится с командой на предсезонный тур в Австралию и Таиланд, сообщает Sky Sports.

«Красные дьяволы» вылетают в пятницу, 8 июля. Роналду сегодня вновь пропустил тренировку «МЮ». Он объясняет своё отсутствие «семейными обстоятельствами».

Футболист должен был присоединиться к команде ещё вчера, 4 июля, но он уже несколько дней продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии, чтобы поддерживать себя в форме.

Эта ситуация происходит на фоне адресованного клубу заявления Роналду о том, что он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае, если манкунианцам поступит подходящее предложение.

Желание Криштиану связано с тем, что последние годы своей карьеры он хочет провести, борясь за высочайшие награды, в том числе за победу в Лиге чемпионов. «Манчестер Юнайтед», занявший шестое место в АПЛ, в новом сезоне будет играть в Лиге Европы.

Новость по теме
«МЮ» готов продать Криштиану Роналду при одном условии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022