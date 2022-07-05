Радченко: в случае ухода Вендела «Зенит» найдёт замену. Иностранцы подписывают контракты

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном отъезде полузащитника «Зенита» Вендела.

«Это будет потеря. Венделу нужен был какой-то период времени, чтобы адаптироваться к нашему чемпионату и быту. Думаю, он очень здорово играл в концовке прошлого сезона. Было видно, что Вендел очень комфортно себя чувствует. Он приносил очень большую пользу именно в середине поля в постановке игры «Зенита».



Но не думаю, что его будет сложно заменить. Мы видим, что иностранцы подписывают контракты. Думаю, у руководства есть предположения, и они идут на шаг вперёд. Найдут Венделу адекватную замену», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация о том, что агент бразильца предложил его услуги «Наполи» и «Эвертону».