Радченко: в случае ухода Вендела «Зенит» найдёт замену. Иностранцы подписывают контракты

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном отъезде полузащитника «Зенита» Вендела.
«Это будет потеря. Венделу нужен был какой-то период времени, чтобы адаптироваться к нашему чемпионату и быту. Думаю, он очень здорово играл в концовке прошлого сезона. Было видно, что Вендел очень комфортно себя чувствует. Он приносил очень большую пользу именно в середине поля в постановке игры «Зенита».
Но не думаю, что его будет сложно заменить. Мы видим, что иностранцы подписывают контракты. Думаю, у руководства есть предположения, и они идут на шаг вперёд. Найдут Венделу адекватную замену», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее появилась информация о том, что агент бразильца предложил его услуги «Наполи» и «Эвертону».
- 5 июля 2022
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