«ПСЖ» объявил об увольнении Маурисио Почеттино

«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды.

«Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба парижан.

Напомним, Почеттино возглавил французскую команду в январе 2021 года. Под руководством Маурисио парижане провели 84 матча, стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции по футболу, а также завоевали исторический 10-й титул чемпиона Лиги 1.

Ранее СМИ сообщали, что за досрочное расторжение контракта «ПСЖ» должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу компенсацию, размер которой в общей сложности составит € 15 млн.