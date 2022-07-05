«ПСЖ» объявил об увольнении Маурисио Почеттино
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«ПСЖ» на своём официальном сайте объявил об увольнении аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с должности главного тренера команды.
«Клуб благодарит Маурисио Почеттино и его тренерский штаб за работу и желает им всего наилучшего в будущем», — написала пресс-служба парижан.
Напомним, Почеттино возглавил французскую команду в январе 2021 года. Под руководством Маурисио парижане провели 84 матча, стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции по футболу, а также завоевали исторический 10-й титул чемпиона Лиги 1.
Ранее СМИ сообщали, что за досрочное расторжение контракта «ПСЖ» должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу компенсацию, размер которой в общей сложности составит € 15 млн.
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