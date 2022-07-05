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Игонин — о Венделе: ушло время, когда игра «Зенита» выстраивалась вокруг личностей

Игонин — о Венделе: ушло время, когда игра «Зенита» выстраивалась вокруг личностей
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Бывший российский футболист Алексей Игонин прокомментировал поделился мнением о возможном отъезде полузащитника «Зенита» Вендела.

«То время, когда игра «Зенита» выстраивалась вокруг определённых личностей, которых было в количестве двух-трёх человек, немножко ушло. «Зенит» перестраивается в более командную и комбинационную игру. Если в индивидуальных качествах тут могут быть потери, то в командные действия могут это нивелировать.

Если в своё время мог уйти Азмун, Ракицкий, Дзюба — и это бы серьёзно повлияло, то сейчас я вполне себе спокойно смотрю. Здесь больше индивидуальностей объединяется в какую-то историю, тактику и игру. Поэтому поменять один из механизмов вполне под силу.

Сейчас идёт работа, зачастую даже на опережение. Задаются много вопросов: зачем нам этот футболист? Проходит время — мы понимаем, что эти игроки необходимы. У нас нет никакой беготни. Это связано с грамотной работой селекционного отдела и руководства», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация о том, что агент бразильца предложил его услуги «Наполи» и «Эвертону».

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