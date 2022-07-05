Футбольная ассоциация Англии отказалась делать ребрендинг женской лиги за € 175 млн

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила предложение частной инвестиционной компании о покупке Женской Суперлиги (WSL) на сумму € 175 млн. Предлагалось изменить формат лиги, чтобы она управлялась клубами, сообщает Daily Mail.
€ 175 млн были бы распределены между 12 клубами WSL при условии, что они были бы потрачены на три ключевые области — новые структуры управления, инфраструктуру и развитие игроков.
Инвестиции частного капитала превысили бы любое финансирование, предоставленное FA или полученное клубами. Для сравнения, стоимость телевизионной сделки WSL составляет около € 9,3 млн за сезон.
FA начала переговоры, но пришла к выводу, что им лучше придерживаться своего подхода, который заключается в том, чтобы стимулировать медленный темп роста. Руководящий орган управляет WSL с момента её создания в 2011 году, но некоторые клубы хотят, чтобы её возглавила Премьер-лига.
«Наша долгосрочная стратегия заключается в том, чтобы лиги перешли в руки новых владельцев. К нам неоднократно обращались. Но мы изучаем оптимальную структуру собственности и инвестиционный план», — сказал представитель FA.
- 5 июля 2022
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