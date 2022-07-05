Маринато Гильерме включил в топ-5 молодых игроков РПЛ двух футболистов «Локомотива»

Голкипер и капитан московского «Локомотива» Маринато Гильерме составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Примечательно, что Гильерме включил в свой рейтинг лучших молодых игроков двух игроков «Локомотива» — Вильсона Изидора и Артёма Карпукаса. На первом месте в списке Маринато — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Второй — форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который стал лучшим бомбардиром РПЛ минувшего сезона.

«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.

Выбор Маринато Гильерме:

1. Арсен Захарян.

2. Гамид Агаларов.

3. Олакунле Олусегун.

4. Вильсон Изидор.

5. Артём Карпукас.

Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.