Маринато Гильерме включил в топ-5 молодых игроков РПЛ двух футболистов «Локомотива»

Голкипер и капитан московского «Локомотива» Маринато Гильерме составил свой топ-5 молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Примечательно, что Гильерме включил в свой рейтинг лучших молодых игроков двух игроков «Локомотива» — Вильсона Изидора и Артёма Карпукаса. На первом месте в списке Маринато — полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Второй — форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который стал лучшим бомбардиром РПЛ минувшего сезона.
«Чемпионат» проводил голосование за премию лучшему молодому футболисту РПЛ в прошедшем сезоне. Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбор Маринато Гильерме:
1. Арсен Захарян.
2. Гамид Агаларов.
3. Олакунле Олусегун.
4. Вильсон Изидор.
5. Артём Карпукас.
Участникам голосования был представлен список из 50 молодых футболистов (как россиян, так и легионеров), собранный редакцией «Чемпионата». При этом туда были включены только игроки, которым на момент начала сезона было не больше 21 года. Также участники голосования могли включать в список своих кандидатов. Тренеры и капитаны могли выбрать не более трёх футболистов из своего клуба, в том числе игравших в аренде. Впоследствии участники голосования расставляли игроков по пяти позициям. За каждую позицию футболист набирал определённое количество баллов.
- 5 июля 2022
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