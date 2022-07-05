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Де Лигт дал устное согласие на переход в «Баварию»

Де Лигт дал устное согласие на переход в «Баварию»
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Голландец Маттейс де Лигт дал устное согласие на переход в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport1.de.

Также сообщается, что Маттейс с самого детства поддерживал немецкий клуб и хотел перейти в стан мюнхенской команды в 2019 году, однако тогда «Бавария» вышла из переговоров из-за ckbirjv большой суммы трансфера. Главный тренер чемпиона Германии Юлиан Нагельсман лично заинтересован в трансфере молодого защитника и рассчитывает, что он станет лидером обороны команды. Недавно в «Баварию» перешли хорошие знакомые Маттейса, а именно Райан Гравенберх и Нуссайр Мазрауи.

Клубы еще не обговаривали сумму трансфера. Маттейс де Лигт перешёл в «Ювентус» в 2019 году за € 80 млн.

Действующий контракт Маттейса де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. Порталом Transfermarkt защитник оценивается в € 70 млн.

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