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«Уфа» разгромила «Урал» в товарищеском матче

«Уфа» разгромила «Урал» в товарищеском матче
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Сегодня, 5 июля, «Уфа» и «Урал» проводят серию товарищеских матчей на «Екатеринбург Арене». Первая игра команд завершилась разгромной победой уфимцев со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл «Урал» — автором гола стал Эрик Бикфалви. «Уфа» ответила на это четырьмя голами, которые забивали Дилан Ортис, Тимур Жамалетдинов, Владислав Камилов и Эгаш Касинтура. Стоит также отметить, что ближе к концовке матча в ворота «Уфы» был назначен пенальти, но голкипер Иван Кукушкин отразил удар с «точки» и спас свою команду. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Уфы».

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Урал» сохранил прописку в Российской Премьер-Лиге, а «Уфа» покинула элитный дивизион, уступив в стыковых матчах «Оренбургу».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
05 июля 2022, вторник. 12:00 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
1 : 4
Уфа
Уфа, Россия
1:0 Бикфалви – 13'   1:1 Ортис – 21'   1:2 Жамалетдинов – 36'   1:3 Касинтура – 39'   1:4 Камилов – 48'
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