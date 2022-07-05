Ал. Мостовой: Вендел — один из самых стабильных игроков «Зенита». Замену ему не найдёшь

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из «Зенита». Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что агент Вендела предложил его услуги «Эвертону» и «Наполи».
«Каждую неделю мы будем получать новости об уходах. Конечно, это весомая потеря. Когда он пришёл, многие его не знали, но после первой или второй игры я увидел, что парень хороший и качественный. На фоне других футболистов Вендел стал одним из самых стабильных.
У Вендела высокий уровень, и он его держит. Нельзя сказать, что он провалился. Это потеря, если он уйдёт. Если такой звоночек прозвучал, значит, однозначно уже ищут замену. Ясно, что замену ему не найдёшь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 июля 2022
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