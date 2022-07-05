«Челси» объявил о переходе лучшей футболистки Чехии

26-летняя чешская футболистка Катерина Свиткова перешла в «Челси», сообщается на официальном сайте клуба. За синих Свиткова будет выступать под номером 13.



Полузащитница выступала за «Вест Хэм Юнайтед» с 2020 года, где она провела 34 матча и забила пять голов. До этого чешка выступала за пражскую «Славию», в составе которой она забила 188 мячей в 177 матчах, став лучшим бомбардиром первого дивизиона Чехии в сезонах-2016/2017 и 2017/2018.



В период с 2015 по 2020 год Свиткова четыре раза признавалась лучшей футболисткой года в Чехии.



На международном уровне футболистка приняла участие в 31 матче, забив 17 голов.



По поводу перехода в «Челси» Свиткова сказала: «Моя мечта сбылась! Я хотела играть за этот клуб, который поддерживала с детства, всю свою жизнь, и я очень ценю эту невероятную возможность».