«Челси» объявил о переходе лучшей футболистки Чехии

26-летняя чешская футболистка Катерина Свиткова перешла в «Челси», сообщается на официальном сайте клуба. За синих Свиткова будет выступать под номером 13.
Полузащитница выступала за «Вест Хэм Юнайтед» с 2020 года, где она провела 34 матча и забила пять голов. До этого чешка выступала за пражскую «Славию», в составе которой она забила 188 мячей в 177 матчах, став лучшим бомбардиром первого дивизиона Чехии в сезонах-2016/2017 и 2017/2018.
В период с 2015 по 2020 год Свиткова четыре раза признавалась лучшей футболисткой года в Чехии.
На международном уровне футболистка приняла участие в 31 матче, забив 17 голов.
По поводу перехода в «Челси» Свиткова сказала: «Моя мечта сбылась! Я хотела играть за этот клуб, который поддерживала с детства, всю свою жизнь, и я очень ценю эту невероятную возможность».
- 5 июля 2022
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