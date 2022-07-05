«Спартак» объявил, что Мозес и Николсон присоединились к команде на летнем сборе

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил, что к команде присоединились полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон. Также с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды.

«К «Спартаку» присоединились Виктор Мозес и Шамар Николсон. Нигериец пропустил сбор в Тарасовке по причинам личного характера, а ямайцу был предоставлен отпуск после выступления за сборную. Кроме того, с красно-белыми тренируется Остон Урунов, который вернулся из аренды в «Уфе», — написала пресс-служба красно-белых.

Ранее стало известно, что Виктор Мозес не прибыл на предсезонный сбор «Спартака» и не принимал участия в открытой тренировке команды. Пресс-служба команды сообщала, что разбирается в причинах отсутствия игрока на сборах.