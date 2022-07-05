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В «Спартаке» рассказали о ситуации с Мартинсом, который до сих пор не прибыл в команду

В «Спартаке» рассказали о ситуации с Мартинсом, который до сих пор не прибыл в команду
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте раскрыл подробности ситуации с полузащитником Кристофером Мартинсом Перейрой, который до сих пор не прибыл в расположение команды после летнего отпуска.

«Кристофер Мартинс пока не прибыл в Россию из-за проблем со здоровьем. При этом люксембуржец находится на связи с медицинским штабом клуба и ежедневно предоставляет все необходимые документы. Уже в скором времени мы ждём возвращения Кристофера в Москву», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, ранее стало известно, что в «Спартак» вернулись Виктор Мозес и Шамар Николсон. Первый своевременно не прибыл в расположение команды по личным причинам, второй – из-за продлённого отпуска после выступлений за сборную.

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