«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье главным тренером

«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье, который сменил Маурисио Почеттино. Новый главный тренер вскоре даст первую пресс-конференцию в новом статусе.
Спортивный директор клуба Луис Кампос хотел видеть специалиста на посту главного тренера.
Клубы долго не могли сойтись на сумме компенсации за разрыв контракта Галтье с «Ниццей». В итоге стало известно, что «Ницца» получит в качестве компенсации € 10 млн. Ранее Галтье был тренером «Лилля», с которым выиграл Суперкубок и чемпионат Франции в сезоне-2020/2021.
Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2023/2024. Контракт не будет подразумевать опцию дальнейшего продления.
Ранее СМИ сообщали, что за досрочное расторжение контракта «ПСЖ» должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу компенсацию, размер которой в общей сложности составит € 15 млн. Соглашение между Почеттино и «ПСЖ» действовало до лета 2023 года.
- 5 июля 2022
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