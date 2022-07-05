«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье главным тренером

«ПСЖ» объявил о назначении Кристофа Галтье, который сменил Маурисио Почеттино. Новый главный тренер вскоре даст первую пресс-конференцию в новом статусе.

Спортивный директор клуба Луис Кампос хотел видеть специалиста на посту главного тренера.



Клубы долго не могли сойтись на сумме компенсации за разрыв контракта Галтье с «Ниццей». В итоге стало известно, что «Ницца» получит в качестве компенсации € 10 млн. Ранее Галтье был тренером «Лилля», с которым выиграл Суперкубок и чемпионат Франции в сезоне-2020/2021.



Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2023/2024. Контракт не будет подразумевать опцию дальнейшего продления.



Ранее СМИ сообщали, что за досрочное расторжение контракта «ПСЖ» должен будет заплатить Почеттино и его тренерскому штабу компенсацию, размер которой в общей сложности составит € 15 млн. Соглашение между Почеттино и «ПСЖ» действовало до лета 2023 года.