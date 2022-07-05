Гендиректор «Зенита»: Родригао на 99,9% в клубе, едет в Петербург
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переходе защитника «Сочи» в санкт-петербургский клуб.
«Родригао на 99,9% в «Зените». Он уже едет в Петербург», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Родригао выступает за «Сочи» с июля 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента. Контракт бразильского футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
В сезоне-2021/2022 Родригао сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Текущим летом «Зенит» уже подписал одного из лидеров «Сочи» — нападающего Матео Кассьерру.
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