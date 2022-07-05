Сёмин: Худяков начал играть примерно в возрасте Акинфеева. Его ждёт хорошее будущее

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективном голкипере железнодорожников Данииле Худякове. По мнению специалиста, молодого вратаря ждёт большое будущее.

«Худяков — один из талантливейших молодых игроков. Начал играть примерно в том же возрасте, что и Игорь Акинфеев. Даниил очень хладнокровен. У него хорошие физические данные и психология. Думаю, Худякова ждёт хорошее будущее», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поставил Даниила Худякова на второе место в своём рейтинге лучших молодых футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Даниил Худяков занял 9-е место в рейтинге лучших молодых футболистов России. Полный список здесь: