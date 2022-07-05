Галтье — о переходе в «ПСЖ»: знаю свои обязанности во главе этого экстраординарного клуба

Новый тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал своё назначение на пост главного тренера действующего чемпиона Франции.
«С большой радостью и гордостью я стал тренером «ПСЖ». Благодарю президента Насера Аль-Хелаифи, Луиса Кампоса и весь клуб за доверие, которое они проявили ко мне. Я понимаю свои обязанности и степень ответственности во главе этого экстраординарного клуба — безусловно, одного из самых конкурентоспособных и зрелищных в Европе.
Я с нетерпением жду возможности работать со всеми этими талантливыми игроками, а также с персоналом очень высокого уровня, которые будут сопровождать меня в этой миссии. Рад стать тренером этой команды и получить возможность вскоре обустроиться на скамейке запасных этого великолепного «Парк де Пренс» — стадиона, который дышит страстью к футболу», — приводит слова Галтье официальный сайт «ПСЖ».
Соглашение между клубом и тренером будет рассчитано до конца сезона-2023/2024. Контракт не будет подразумевать опцию дальнейшего продления. Ранее Кристоф был тренером «Ниццы». Известно, что предыдущий клуб тренера получит в качестве компенсации € 10 млн.
- 5 июля 2022
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