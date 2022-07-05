Президент «ПСЖ» — о Галтье: его успех основан на исключительной личности

Предзинет «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал назначение на пост главного тренера команды француза Кристофа Галтье.

«Мы очень рады приветствовать Кристофа в семье «Пари Сен-Жермен». Его путешествие достойно восхищения. Он добился успеха во всех клубах, которые посещал. Его успех основан на исключительной личности, которая позволяет ему получить максимальную отдачу от своих игроков и команд, эффективно взаимодействуя с коллективами. Мы гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждем открытия следующей главы клуба с Кристофом», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Известно, что соглашение между клубом и тренером рассчитано до конца сезона-2023/2024.