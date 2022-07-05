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«Манчестер Юнайтед» представил новичка Тирелла Маласиа

«Манчестер Юнайтед» представил новичка Тирелла Маласиа
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Английский клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании 22-летнего крайнего защитника Тирелла Маласиа из «Фейеноорда».

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

Трансфер молодого защитника обошёлся английскому клубу в € 15 млн, ещё € 2 млн нидерландский клуб может заработать в качестве бонусов. Это первый трансфер «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага. Контракт между игроком и клубом согласован сроком до лета 2026 года.

Маласиа является воспитанником «Фейеноорда». Он вызывался в национальные сборные Нидерландов до 16, до 17, до 18, до 20 и до 21 года. Тирелл уже провёл пять матчей за основную сборную и 199 матчей за «Фейеноорд» во всех турнирах.

Рыночная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 17 млн.

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