В «Фиорентине» высказались о будущем Александра Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался о ситуации с российским форвардом Александром Кокориным. Ранее сообщалось, что «фиалки» хотят разорвать контракт с футболистом.

«Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо. В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим расторгнуть контракт, то сделаем это по обоюдному согласию сторон. У этого парня есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», — приводит слова Праде официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, куда перешёл из московского «Спартака». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за «Фиорентину» семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два сезона в клубе форвард сыграл в 11 матчах и не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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