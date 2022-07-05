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«Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб

«Зенит» хочет вернуть Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб
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«Зенит» обсудил с Кристианом Нобоа его возвращение в клуб. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

«Зенит» рассматривает вариант с возвращением Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб», — сказал один из источников «Чемпионата».

Второй источник «Чемпионата» подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» и Нобоа достигли устного соглашения о возвращении, если ситуация с Венделом действительно закончится уходом полузащитника.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешёл из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим игроком России.

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