«Ювентус» хочет взять Дзаньоло в аренду с опцией выкупа

Туринский «Ювентус», который давно хочет заполучить полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, готов предложить «Роме» аренду за € 10 млн с опцией выкупа за € 30–35 млн. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

«Рома» готова отдать свою звезду в «Ювентус», но только за € 50 млн сразу. Туринская же команда предлагает аренду с опцией выкупа. Ожидается, что переговоры между клубами пройдут в ближайшие 48 часов. Ранее сообщалось о принципиальном согласии самого футболиста относительно переезда в Турин.

23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.

Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.

В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.