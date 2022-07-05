«Ювентус» хочет взять Дзаньоло в аренду с опцией выкупа

Туринский «Ювентус», который давно хочет заполучить полузащитника сборной Италии Николо Дзаньоло, готов предложить «Роме» аренду за € 10 млн с опцией выкупа за € 30–35 млн. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.
«Рома» готова отдать свою звезду в «Ювентус», но только за € 50 млн сразу. Туринская же команда предлагает аренду с опцией выкупа. Ожидается, что переговоры между клубами пройдут в ближайшие 48 часов. Ранее сообщалось о принципиальном согласии самого футболиста относительно переезда в Турин.
23-летний Николо Дзаньоло в «Роме» с лета 2018 года. За это время он провёл за «волков» 111 матчей во всех турнирах и забил 22 мяча.
Футболист дважды рвал крестообразные связки – он пропустил периоды с января по июль 2020-го и с сентября 2020-го по май 2021-го.
В минувшем сезоне Дзаньоло принял участие в 42 матчах «Ромы», в которых забил восемь голов, в том числе победный «Фейеноорду» в финале Лиги конференций.
- 5 июля 2022
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