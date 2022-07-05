В Словении фанаты прогнали нового главного тренера с пресс-конференции

Новый главный тренер словенской «Олимпии» испанец Альберт Риера был прогнан фанатами клуба, которые ворвались в помещение, где проходила пресс-конференция.



Фанаты потребовали у президента клуба, который сидел рядом, объяснений, почему был уволен предыдущий главный тренер. Не получив от президента вразумительного ответа, хулиганы настойчиво попросили Риеру покинуть пресс-конференцию и сказали, что в Любляне ему не рады.



После этого испанец покинул мероприятие.



«Я никогда не видел ни в одном клубе, чтобы ультрас пускали в комнату для прессы. Я ушёл с пресс-конференции, потому что больше не было спортивных вопросов», — сказал позднее Риера в интервью Marca.



В качестве футболиста Риера выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Бордо» и ряд других клубов. После завершения карьеры испанец жил несколько лет в Омске, где тренировал детей в местной футбольной школе.

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