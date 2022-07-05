В «Зените» высказались о возможном возвращении Кристиана Нобоа в клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход Кристиана Нобоа из «Сочи».

«Зенит» хочет подписать Нобоа, если Вендел решит покинуть клуб? Нет повода для таких новостей», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что «Зенит» обсудил с Кристианом Нобоа его возвращение, если Вендел решит покинуть клуб.

Напомним, Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешёл из санкт-петербургского «Зенита». Контракт 37-летнего игрока с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн. В минувшем сезоне РФС признал Нобоа лучшим игроком России.