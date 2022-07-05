В «Химках» прокомментировали информацию об интересе к Ломовицкому, Гулиеву и Урунову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба к полузащитникам Аязу Гулиеву, Александру Ломовицкому и Остону Урунову.

«Могу сказать, что у «Химок» достаточно расширенный список кандидатов, которыми мы хотели бы усилиться. Не исключаю, что кто-то из игроков: Ломовицкий, Гулиев или Урунов – появится в ближайшее время в команде. Но это будет зависеть от нескольких факторов. Первый — консолидированное решение. Второй — возраст игрока. Третий — условия, потому что на большие мы не можем пойти.



Это вопрос предметного общения с каждым из кандидатов. Медицинское обследование тоже будет иметь значение. Сказать про кого-то конкретного сейчас будет преждевременно. Но не исключаю, что кто-то может появиться в составе «Химок». Однако сейчас переговоры не ведутся. Мы ориентируемся в рамках большого списка», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что подмосковный клуб рассматривает возможность приобретения Гулиева, Ломовицкого и Урунова. Права на Гулиева принадлежат тульскому «Арсеналу», Ломовицкий является игроком «Рубина», а Урунов вернулся в «Спартак» из аренды в «Уфе».