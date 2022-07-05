«Милан» объявил о заключении контракта с Дивоком Ориги

Бывший футболист «Ливерпуля» Дивок Ориги стал игроком «Милана», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Соглашение 27-летнего бельгийского нападающего с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2026 года. Ориги перешёл в итальянскую команду на правах свободного агента.
Напомним, Ориги выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В составе мерсисайдского клуба форвард — чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, а также победитель Лиги чемпионов УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель клубного чемпионата мира. С 2014 года Ориги вызывается в национальную команду Бельгии.
По итогам сезона-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии. Новый розыгрыш итальянской Серии А начнётся 13 августа. В матче первого тура чемпионата Италии сезона-2022/2023 «Милан» сыграет с «Удинезе».
- 5 июля 2022
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